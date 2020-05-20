Власти могут разрешить ввоз в Россию некоторых подсанкционных товаров
21:45 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, дающий право правительству РФ разрешать ввоз в Россию дефицитных подсанкционных товаров. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Согласно законопроекту, кабмин сможет принимать решение о ввозе в РФ не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ, но и товаров, "производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации попали в категорию дефицитных".
Авторы инициативы ссылаются, в частности, на ограничения в результате введения российских санкций против Украины. "В перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, были включены изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными", - указывается в пояснительной записке.
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