Трамп хочет провести очную встречу G7 в июне
23:20 20.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп хочет провести очный саммит "семерки" в июне, но конкретной даты нет. Об этом заявила в среду на брифинге пресс- секретарь главы государства Кейли Макинэни.
"Президент действительно хочет провести саммит "семерки" в Вашингтоне, как только мы откроем страну (снятие санитарных ограничений, введенных из-за пандемии - прим. ТАСС), как мир начнет открываться. Мы хотели бы провести в июне, но никаких объявлений о конкретной дате нет", - сказала она.
Ранее Трамп заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. В среду он обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону организацию саммита в ближайшее время.
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