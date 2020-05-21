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Из-за роста числа заразившихся в Иордании вновь вводится комендантский час

07:50 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подданные Иордании встретят мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий собой окончание поста в месяц рамадан, на домашнем карантине, без посещений мечетей и народных гуляний. Об этом сообщил в среду в Аммане госминистр информации Амджад Адайле.

"Антикризисный штаб при правительстве Хашимитского Королевства вводит комендантский час с 22 по 25 мая из-за роста числа подданных, заразившихся коронавирусом", - процитировало его агентство Петра. По словам госминистра, в четверг продовольственные магазины и рынки будут работать до 23:00, чтобы жители успели запастись продуктами на предстоящие выходные и праздник разговения, отмечаемый 24 мая. "Мы вынуждены пойти на такой шаг, чтобы избежать многолюдных собраний и общения", - пояснил Адайле.

Госминистр предупредил, что нарушителей карантинного режима ждут крупные штрафы, а их личный автотранспорт будет конфискован на 30 дней. Он сообщил, что в понедельник власти в случае улучшения ситуации примут решение об ослаблении ограничений и сообщат о графике работы госучреждений на ближайшие дни.

Комендантский час был введен в Иордании 21 марта, спустя месяц в Аммане и других городах постепенно заработала сфера торговли и услуг, транспорт и промышленные предприятия. Послабления не коснулись школ и институтов, в которых с середины марта были прерваны занятия.

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