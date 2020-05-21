Муниципальные выборы во Франции могут перенести на 2021 год - агентство
07:40 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй тур муниципальных выборов во Франции может пройти в июне этого года или в январе 2021 года. Соответствующее предложение озвучил на встрече с представителями политических партий премьер-министр страны Эдуар Филипп, сообщило в среду агентство Франс Пресс.
"Премьер-министр выступил категорически против сентября и осени в целом, сказав, что либо в июне, либо в январе", - приводит агентство слова главы оппозиционной партии "Республиканцы" Кристиана Жакоба. Другие участники встречи подтвердили данную информацию, отметив, что премьер-министр не хочет совмещать выборы и начало нового учебного года. В целом мнения разделились, пока однозначного решения нет ни со стороны правительства, ни со стороны политических сил, сообщает Франс Пресс.
Источники агентства в окружении премьера сообщили, что Филипп хочет не допустить переноса выборов на срок позднее января 2021 года. В конце недели правительство представит парламенту доклад, в котором будет обозначена позиция по данному вопросу.
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