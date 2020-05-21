В Красноярском крае завершили строительство обсервационного лагеря на 2 тысячи койко-мест - Минобороны РФ
08:10 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие сводного отряда Минобороны России в рамках борьбы с коронавирусом завершили строительство полевого обсервационного лагеря. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в четверг.
"Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили возведение полевого обсервационного лагеря на 2 тысячи койко-мест в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края в рамках оказания помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий", - говорится в сообщении.
Лагерь предназначен для 14-дневного размещения лиц, которые контактировали с заразившимися, либо находятся в зоне риска.
В свою очередь начальник управления ресурсного обеспечения войск Центрального военного округа полковник Дмитрий Пятунин отметил, что лагерь развернут и готов к эксплуатации. В частности, подготовлены палатки УСБ-56, в каждой из которых может разместиться до 20 человек. "Также к эксплуатации подготовлена полевая баня и пункт питания, который оснащен новейшей техникой продовольственной службы для приготовления пищи", - добавил Пятунин.
Ранее военнослужащие передали Федеральному медико- биологическому агентству полевой госпиталь на 100 коек, который был развернут в том же поселке Еруда.
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