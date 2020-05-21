Более 80% россиян не нуждаются в помощи психолога из-за самоизоляции - исследование
08:50 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян (86%) считают, что им не нужна помощь психолога в связи с возможными последствиями самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Проконсультироваться с психологом хотели бы лишь 7%, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Среди работодателей большинство также убеждено, что консультации не требуются (82%), в необходимости бесед со специалистом уверены 9% представителей компаний", - говорится исследовании.
Женщины говорят о необходимости обращения к психологу чуть чаще мужчин (8% и 6%). Молодежь до 24 лет нуждается в консультациях меньше, чем старшее поколение (4% и 7%). Реже всех о желании обратиться к психологу говорят россияне, продолжающие ходить на работу в период карантина (3%). Больше всего желающих посетить психолога среди респондентов, работающих на самоизоляции удаленно (9%).
Исследование проводилось с 15 по 19 мая во всех регионах РФ. В нем приняли участие 500 представителей российских компаний, отвечающих за подбор персонала, а также 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.
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