В мире более 5 млн человек заразились коронавирусом, умерли 6,55%
08:30 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи инфицирования.
По последним данным, заразились 5 000 890 человек, умерли 6,55% из них - 327 724. Число инфицированных удвоилось за месяц.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, на которые приходится почти треть всех инфицированных. Там, по подсчетам газеты "Нью-Йорк таймс", заразились более 1 558 700 человек, умерли 5,99% из них - 93 300. На втором месте - Россия (308 705 инфицированных, умерли 0,96% из них - 2 972). На третье место по абсолютному числу заразившихся вышла Бразилия, где сейчас отмечаются одни из самых высоких темпов прироста числа инфицированных в мире. Там, по подсчетам портала "Же-1", зафиксировано 293 357 случаев заражения, умерли 6,44% - 18 894.
Однако при пересчете на 100 тыс. населения расстановка будет иная. Так, первые места занимают страны с малым числом заразившихся и небольшим населением - Сан-Марино и Ватикан. На третьем месте Катар, где заразились порядка 1,3% населения. США в этом списке занимают 12-е место, а Россия - в четвертом десятке.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.
НОВОСТИ
- 08:10 21.05.2020
- В Красноярском крае завершили строительство обсервационного лагеря на 2 тысячи койко-мест - Минобороны РФ
- 07:50 21.05.2020
- Из-за роста числа заразившихся в Иордании вновь вводится комендантский час
- 07:40 21.05.2020
- Муниципальные выборы во Франции могут перенести на 2021 год - агентство
- 07:30 21.05.2020
- Япония: Вместо пересадки печени новорожденному ребенку впервые в истории сделали пересадку стволовых клеток
- 23:20 20.05.2020
- Трамп хочет провести очную встречу G7 в июне
- 21:45 20.05.2020
- Власти могут разрешить ввоз в Россию некоторых подсанкционных товаров
- 21:15 20.05.2020
- Американские ученые научились манипулировать поведением макак
- 20:03 20.05.2020
- В Подмосковье вновь включили отопление в домах
- 19:50 20.05.2020
- Число краж в России за время пандемии COVID-19 выросло в 4,5 раза - СБ РФ
- 19:25 20.05.2020
- Air France - KLM прекращает использование крупнейших в мире пассажирских самолетов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать