В мире более 5 млн человек заразились коронавирусом, умерли 6,55%

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи инфицирования.

По последним данным, заразились 5 000 890 человек, умерли 6,55% из них - 327 724. Число инфицированных удвоилось за месяц.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, на которые приходится почти треть всех инфицированных. Там, по подсчетам газеты "Нью-Йорк таймс", заразились более 1 558 700 человек, умерли 5,99% из них - 93 300. На втором месте - Россия (308 705 инфицированных, умерли 0,96% из них - 2 972). На третье место по абсолютному числу заразившихся вышла Бразилия, где сейчас отмечаются одни из самых высоких темпов прироста числа инфицированных в мире. Там, по подсчетам портала "Же-1", зафиксировано 293 357 случаев заражения, умерли 6,44% - 18 894.

Однако при пересчете на 100 тыс. населения расстановка будет иная. Так, первые места занимают страны с малым числом заразившихся и небольшим населением - Сан-Марино и Ватикан. На третьем месте Катар, где заразились порядка 1,3% населения. США в этом списке занимают 12-е место, а Россия - в четвертом десятке.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.



