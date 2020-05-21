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Данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 мая

09:00 21.05.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 21 мая достигло 4,99 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Однако, по данным портала Worldometers, количество инфицированных ночью 21 мая превысило пять миллионов, а число излечившихся перевалило за два миллиона.

По информации Хопкинса, в мире заражены 4 996 472 человека. Прирост заразившихся за сутки составил 95,8 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 328 115 пациентов, более 1,89 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,55 миллиона зараженных) и Россия (308,7 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Бразилия (291,5 тысячи). На четвертом месте — Великобритания (249,61 тысячи), замыкает пятерку Испания (232,55 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 93 439 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

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