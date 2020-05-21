В Сингапуре вынесли смертный приговор по Zoom
09:05 21.05.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
В Сингапуре впервые вынесли смертный приговор в Zoom. Правозащитники считают это негуманным шагом.
К смерти был приговорен 37-летний Пунитан Генасан. Ранее суд признал его виновным в перевозе 28,5 грамм героина. Законы Сингапура допускают наказание такого преступления смертью. Верховный суд отметил, что раньше в истории Сингапура смертный приговор ни разу не назначали дистанционно.
Платформу Zoom используют для телеконференций множество организаций во всем мире, включая суды в Сингапуре. В Верховном суде заявили, что приговор был вынесен дистанционно ради безопасности всех участников.
Правозащитники из Human Rights Watch в среду раскритиковали суд. "Смертная казнь сама по себе негуманна и жестока, но применение Сингапуром дистанционной связи, такой как Zoom для того, чтобы приговорить человека к смерти, усугубляет это", - говорится в заявлении правозащитников. Русская служба Би-би-си
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