0
0
121
НОВОСТИ

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

09:20 21.05.2020 Источник: Известия

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели в боевую готовность свои подразделения в связи с активизацией обстрелов со стороны украинских силовиков территорий ДНР и ЛНР. Об этом в среду, 20 мая, заявили руководители самопровозглашенных республик.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, начиная с 1 мая ситуация на линии соприкосновения резко обострилась, режим прекращения огня нарушался свыше 250 раз. Он добавил, что украинские формирования применяют запрещенные Минскими соглашениями вооружения, в том числе крупнокалиберную артиллерию.

Пушилин напомнил, что в мае в результате обстрелов погибла женщина и 11 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения.

Он заявил, что принял решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева, пишет «Газета.Ру».

Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о приведении подразделений республики в высшую степень боевой готовности.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 21.05.2020
Порошенко назвал аудиозапись его разговора с вице-президентом США поддельной
0
0
10:00 21.05.2020
Захарова и Небензя получили ордена
0
16
09:32 21.05.2020
Врио главы Коми выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью
0
86
09:05 21.05.2020
В Сингапуре вынесли смертный приговор по Zoom
0
126
09:00 21.05.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 мая
0
129
08:50 21.05.2020
Более 80% россиян не нуждаются в помощи психолога из-за самоизоляции - исследование
0
117
08:30 21.05.2020
В мире более 5 млн человек заразились коронавирусом, умерли 6,55%
0
139
08:10 21.05.2020
В Красноярском крае завершили строительство обсервационного лагеря на 2 тысячи койко-мест - Минобороны РФ
0
177
07:50 21.05.2020
Из-за роста числа заразившихся в Иордании вновь вводится комендантский час
0
186
07:40 21.05.2020
Муниципальные выборы во Франции могут перенести на 2021 год - агентство
0
181

Возврат к списку