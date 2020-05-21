Самопровозглашенные ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

09:20 Источник: Известия

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели в боевую готовность свои подразделения в связи с активизацией обстрелов со стороны украинских силовиков территорий ДНР и ЛНР. Об этом в среду, 20 мая, заявили руководители самопровозглашенных республик.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, начиная с 1 мая ситуация на линии соприкосновения резко обострилась, режим прекращения огня нарушался свыше 250 раз. Он добавил, что украинские формирования применяют запрещенные Минскими соглашениями вооружения, в том числе крупнокалиберную артиллерию.

Пушилин напомнил, что в мае в результате обстрелов погибла женщина и 11 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения.

Он заявил, что принял решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева, пишет «Газета.Ру».

Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о приведении подразделений республики в высшую степень боевой готовности. Известия