Порошенко назвал аудиозапись его разговора с вице-президентом США поддельной
10:05 21.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Петр Порошенко назвал поддельной аудиозапись его разговора с вице-президентом США. По словам бывшего украинского лидера, публикация является очередной атакой и частью спецоперации против стратегических отношений Киева и Вашингтона. Он призвал расследовать, с чьей санкции был сделан вброс и кому это выгодно.
Аудиофайлы, о которых идет речь, позавчера обнародовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. На записях телефонных разговоров Порошенко, тогда возглавлявший страну, обсуждает внутреннюю политику Украины с высокопоставленными представителями Белого дома. По сведениям издания «Украинская правда», генпрокуратура уже начала расследование по делу о государственной измене. Эхо Москвы
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