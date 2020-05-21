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Порошенко назвал аудиозапись его разговора с вице-президентом США поддельной

10:05 21.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Петр Порошенко назвал поддельной аудиозапись его разговора с вице-президентом США. По словам бывшего украинского лидера, публикация является очередной атакой и частью спецоперации против стратегических отношений Киева и Вашингтона. Он призвал расследовать, с чьей санкции был сделан вброс и кому это выгодно.

Аудиофайлы, о которых идет речь, позавчера обнародовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. На записях телефонных разговоров Порошенко, тогда возглавлявший страну, обсуждает внутреннюю политику Украины с высокопоставленными представителями Белого дома. По сведениям издания «Украинская правда», генпрокуратура уже начала расследование по делу о государственной измене.  Эхо Москвы

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