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НОВОСТИ

ОИ в Токио в следующем году придется отменить, если их вновь не удастся провести - Бах

10:20 21.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Олимпиаду в Токио в следующем году придется отменить, если ее вновь не удастся провести. Как сказал в интервью ВВС глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, невозможно каждый год менять график международных федераций по всему миру, у спортсменов должна быть определенность.

Он признал, что для проведения Олимпийских игр могут потребоваться дополнительные меры безопасности, возможно даже карантин для спортсменов и других участников.

Олимпиада в Токио должна была пройти этим летом. Ее перенесли из-за коронавируса.  Эхо Москвы

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