Вторая волна коронавируса возможна во всех регионах, где прошла первая - ВОЗ

10:32 Источник: RNS

Вторая волна нового коронавируса возможна во всех регионах, где прошла первая волна, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«Мы неоднократно говорили, что население планеты не имеет иммунитета. Вирус находится везде, в каждой стране. … Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошел», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она также добавила, что борьба с коронавирусом похожа не на спринт, а на марафон, который надо пройти всем вместе. RNS