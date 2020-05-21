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НОВОСТИ

Вторая волна коронавируса возможна во всех регионах, где прошла первая - ВОЗ

10:32 21.05.2020 Источник: RNS

Вторая волна нового коронавируса возможна во всех регионах, где прошла первая волна, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«Мы неоднократно говорили, что население планеты не имеет иммунитета. Вирус находится везде, в каждой стране. … Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошел», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она также добавила, что борьба с коронавирусом похожа не на спринт, а на марафон, который надо пройти всем вместе.  RNS

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