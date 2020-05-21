Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи в Москве
10:22 21.05.2020
Сообщения некоторых средств массовой информации о том, что в Москве не в полном объеме оказывается онкологическая помощь, категорически не соответствует действительности, заявили в Департаменте здравоохранения столицы РФ. Согласно данным, размещенным на сайте ведомства, ни один стационар, оказывающий помощь онкопациентам, не закрыли и не перепрофилировали на время эпидемии коронавируса. Кроме того, профильную медпомощь оказывают в прежнем режиме, ежедневно.
Как отмечают в Департаменте здравоохранения, из-за перепрофилирования федеральных центров Москвой дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского, а пациентов перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник перевели для продолжения лечения в московские стационары. Сейчас пациенты с опухолями предстательной и молочной желез проходят гормонотерапию на дому, к пациентам выезжают медики и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат.
Несмотря на пандемию, московские медицинские организации, оказывающие помощь горожанам с онкологическими заболеваниями, работают в обычном режиме - часы работы учреждений можно посмотреть на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
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