Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи в Москве

10:22

Сообщения некоторых средств массовой информации о том, что в Москве не в полном объеме оказывается онкологическая помощь, категорически не соответствует действительности, заявили в Департаменте здравоохранения столицы РФ. Согласно данным, размещенным на сайте ведомства, ни один стационар, оказывающий помощь онкопациентам, не закрыли и не перепрофилировали на время эпидемии коронавируса. Кроме того, профильную медпомощь оказывают в прежнем режиме, ежедневно.

Как отмечают в Департаменте здравоохранения, из-за перепрофилирования федеральных центров Москвой дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского, а пациентов перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник перевели для продолжения лечения в московские стационары. Сейчас пациенты с опухолями предстательной и молочной желез проходят гормонотерапию на дому, к пациентам выезжают медики и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат.

Несмотря на пандемию, московские медицинские организации, оказывающие помощь горожанам с онкологическими заболеваниями, работают в обычном режиме - часы работы учреждений можно посмотреть на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

