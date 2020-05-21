Число случаев заражения коронавирусом в РФ второй день подряд растет менее чем на 9 тысяч

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 849, до 317 554. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

В среду штаб сообщал о 8 764 выявленных случаях. Суточный рост, как и накануне, составил 2,9%.

Число жертв коронавирусной инфекции в России достигло 3 099, увеличившись за сутки на 127.