0
0
90
НОВОСТИ

Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель MH17

11:05 21.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17. Ранее он дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором не исключил, что предстанет перед Гаагским трибуналом.

Есть основания использовать фрагменты интервью в суде, но гарантий того, что это будет сделано, нет. Об этом в эфире «Эха» сказала доктор юридических наук Елена Лукьянова.

В ходе интервью Гиркин повторно отметил, что Донецкое ополчение не сбивало малайзийский боинг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:35 21.05.2020
Красноярский алюминиевый завод перешел на экомашины
0
7
11:32 21.05.2020
Большинство трудоустроенных россиян нуждается в дополнительном заработке - опрос
0
26
11:20 21.05.2020
Власти США могли предотвратить смерть 54 тысяч человек от COVID-19 - ученые
0
57
11:00 21.05.2020
Число случаев заражения коронавирусом в РФ второй день подряд растет менее чем на 9 тысяч
0
92
10:32 21.05.2020
Вторая волна коронавируса возможна во всех регионах, где прошла первая - ВОЗ
0
127
10:22 21.05.2020
Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи в Москве
0
130
10:20 21.05.2020
ОИ в Токио в следующем году придется отменить, если их вновь не удастся провести - Бах
0
132
10:05 21.05.2020
Порошенко назвал аудиозапись его разговора с вице-президентом США поддельной
0
153
10:00 21.05.2020
Захарова и Небензя получили ордена
0
162
09:32 21.05.2020
Врио главы Коми выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью
0
241

Возврат к списку