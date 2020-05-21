Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель MH17
11:05 21.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17. Ранее он дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором не исключил, что предстанет перед Гаагским трибуналом.
Есть основания использовать фрагменты интервью в суде, но гарантий того, что это будет сделано, нет. Об этом в эфире «Эха» сказала доктор юридических наук Елена Лукьянова.
В ходе интервью Гиркин повторно отметил, что Донецкое ополчение не сбивало малайзийский боинг.
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