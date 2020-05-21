Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель MH17

11:05 Источник: Эхо Москвы

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17. Ранее он дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором не исключил, что предстанет перед Гаагским трибуналом.



Есть основания использовать фрагменты интервью в суде, но гарантий того, что это будет сделано, нет. Об этом в эфире «Эха» сказала доктор юридических наук Елена Лукьянова.

В ходе интервью Гиркин повторно отметил, что Донецкое ополчение не сбивало малайзийский боинг.