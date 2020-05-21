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Власти США могли предотвратить смерть 54 тысяч человек от COVID-19 - ученые

11:20 21.05.2020 Источник: Газета.Ru

Американские ученые считают, что власти Соединенных Штатов могли предотвратить порядка 54 тысяч летальных исходов в стране из-за заражения коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше. Об этом сообщает The New York Times.

Исследователи из Колумбийского университета под руководством инфекциониста Джеффри Шэймана построили компьютерную модель, которая, как они утверждают, позволяет оценить эффект от введенных в США ограничительных мер во избежание распространения COVID-19. Исходя из этой модели, ученые полагают, что если бы ограничения ввели на две недели раньше, смерти избежали бы 54 тысячи человек.

«Небольшой промежуток времени на этапе роста играет важнейшую роль с точки зрения снижения смертности», — отметил Шэйман.

При этом исследователи также предостерегают власти страны от слишком быстрой отмены санитарных норм, так как это тоже может привести к резкому росту смертности.

По последним данным, в мире выявлено более 4,9 млн случаев заражения новым коронавирусом, 328 тысяч человек умерли.  Газета.Ru

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