Большинство трудоустроенных россиян нуждается в дополнительном заработке - опрос

11:32 Источник: Интерфакс

Большинство работающих граждан РФ в настоящее время считают нужным для себя иметь дополнительный заработок, четверть трудоустроенных россиян не видят в этом необходимости, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно исследованию, работающие россияне составляют 54% от всего населения страны.

По данным ВЦИОМ, в настоящее время 71% всех россиян хотели бы найти себе дополнительную занятость, приносящую доход, наиболее активны в этом плане респонденты в возрасте 25-34 лет (88%). В свою очередь, 28% всех сограждан не нуждаются в дополнительной занятости, и в меньшей степени этого хотят опрошенные в возрасте 60 лет и старше (57%).