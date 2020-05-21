Большинство трудоустроенных россиян нуждается в дополнительном заработке - опрос
11:32 21.05.2020 Источник: Интерфакс
Большинство работающих граждан РФ в настоящее время считают нужным для себя иметь дополнительный заработок, четверть трудоустроенных россиян не видят в этом необходимости, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Согласно исследованию, работающие россияне составляют 54% от всего населения страны.
По данным ВЦИОМ, в настоящее время 71% всех россиян хотели бы найти себе дополнительную занятость, приносящую доход, наиболее активны в этом плане респонденты в возрасте 25-34 лет (88%). В свою очередь, 28% всех сограждан не нуждаются в дополнительной занятости, и в меньшей степени этого хотят опрошенные в возрасте 60 лет и старше (57%).
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