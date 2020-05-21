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РУСАЛ установит новые детские площадки в регионах присутствия до конца 2020 года

12:07 21.05.2020

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках масштабной программы по благоустройству дворов в российских регионах завершит установку еще 6 современных детских площадок.

Ранее в 2019 году 17 современных детских комплексов были установлены во дворах и общественных пространствах городов присутствия РУСАЛа. Инвестиции компании на эти цели в период 2019-2020 годов составляют около 30 млн руб.

В мае текущего года в Ачинске на улице Кравченко начался монтаж первого современного детского игрового комплекса "Луна-парк" из четырех запланированных в городе. Площадка включает в себя зоны отдыха с лавочками и качелями, и несколько игровых элементов, основной из которых - многофункциональный аттракцион "Ракета" высотой с двухэтажный дом. В нем одновременно могут играть несколько десятков детей в возрасте до 14 лет. Все игровое оборудование - отечественного производства, сертифицировано на соответствие требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям. Еще три аналогичных комплекса установят во дворах жилых домов квартала "7Б", 5-го и Юго-Восточного микрорайонов.

До конца 2020 года новые детские площадки появятся также во дворах Волгограда, Бокситогорска, в Братске продолжится благоустройство уже установленных площадок.

В 2019 году на средства РУСАЛа были установлены новые детские комплексы в 9 дворах в Красноярске и Саяногорске.

"Повышение качества жизни в городах, где живут наши сотрудники, - это один из ключевых приоритетов социальной политики компании, – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. - Инвестируя в создание комфортной среды, мы понимаем, что это - вклад в будущее, успех которого зависит от всех заинтересованных сторон. Мы очень надеемся, что эти площадки станут популярным местом для проведения досуга родителей и детей на долгие годы".

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