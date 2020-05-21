12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал венесуэльцам $200 млн помощи. Мера включает гуманитарную поддержку граждан внутри страны, а также тех, кто бежал из Венесуэлы. Деньги будут выделены по линии Госдепа, Агентства США по международному развитию (USAID) и Межамериканского Фонда (IAF).

С 2017 финансового года общий объем помощи, оказанной США Венесуэле, составил более $856млн. Такие данные опубликованы на сайте Госдепартамента США.

Американский Минюст утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро причастен к поставкам наркотиков в США, которые организовала группировка «Революционные вооружённые силы Колумбии».

Госдепартамент объявил награду в 15 млн долларов за информацию, которая позволит задержать венесуэльского президента. Вашингтон считает его нелегитимным главой государства. Говорит Москва