0
0
95
НОВОСТИ

Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами

12:20 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны РФ Сергея Шойгу, отмечающего в четверг 65-летие, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами", - говорится в сообщении.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне - Республика Тыва). В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". В 1991-1994 годах - председатель Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994-2012 годах возглавлял МЧС России. С 11 мая 2012 года был губернатором Московской области. 6 ноября 2012 года Шойгу был назначен министром обороны РФ. Генерал армии, Герой Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 21.05.2020
На Украине намерены потребовать от России компенсации за задержание моряков
0
13
13:00 21.05.2020
Тесты выявили еще несколько депутатов, которые заразились коронавирусом - Володин
0
25
12:32 21.05.2020
В Адыгее на похоронах 155 человек заразились коронавирусом
0
84
12:07 21.05.2020
РУСАЛ установит новые детские площадки в регионах присутствия до конца 2020 года
0
132
12:05 21.05.2020
Помпео пообещал венесуэльцам $200 млн помощи
0
107
12:00 21.05.2020
Совет Федерации планирует законодательно установить понятие самоизоляции
0
128
11:35 21.05.2020
Красноярский алюминиевый завод перешел на экомашины
0
173
11:32 21.05.2020
Большинство трудоустроенных россиян нуждается в дополнительном заработке - опрос
0
178
11:20 21.05.2020
Власти США могли предотвратить смерть 54 тысяч человек от COVID-19 - ученые
0
190
11:05 21.05.2020
Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель MH17
0
227

Возврат к списку