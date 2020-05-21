В Адыгее на похоронах 155 человек заразились коронавирусом
12:32 21.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах. Глава Красногвардейского района Альберт Османов после инцидента ушёл в отставку. Исполняющим обязанности назначен первый замруководителя муниципалитета Темур Губжоков.
Спровоцировавшие вспышку COVID-19 похороны прошли 1 мая, на них собралась около 500 человек, несмотря на режим самоизоляции. Изначально с диагнозом коронавирус была госпитализирована одна женщина, а к 20 мая число заражённых достигло 155 человек, отмечает издание «Юга.ру».
Из-за вспышки в районе было ограничено передвижение между населёнными пунктами, началась дезинфекция общественных мест. Говорит Москва
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