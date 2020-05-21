Тесты выявили еще несколько депутатов, которые заразились коронавирусом - Володин
13:00 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведенные экспресс-тесты выявили еще несколько депутатов Госдумы, которые заразились новым коронавирусом. Об этом в четверг в начале пленарного заседания сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Экспресс-тест показал, что у нас еще выявлены депутаты, которые заболели. И если бы только мы не провели эту работу, не сдали они этот тест, сегодня они были бы среди нас", - сказал спикер.
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