Тесты выявили еще несколько депутатов, которые заразились коронавирусом - Володин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведенные экспресс-тесты выявили еще несколько депутатов Госдумы, которые заразились новым коронавирусом. Об этом в четверг в начале пленарного заседания сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Экспресс-тест показал, что у нас еще выявлены депутаты, которые заболели. И если бы только мы не провели эту работу, не сдали они этот тест, сегодня они были бы среди нас", - сказал спикер.