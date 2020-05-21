На Украине намерены потребовать от России компенсации за задержание моряков
13:05 21.05.2020 Источник: RNS
Украина собирается 22 мая подать в Международный морской трибунал меморандум против России, в котором потребует от Москвы компенсации за задержание украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом заявил замглавы украинского МИДа Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24».
«Буквально до конца этой недели, именно 22 мая этого года, мы планируем подачу меморандума в Международный морской трибунал против Российской Федерации в деле о незаконном задержании трех кораблей Военно-морского флота и 24 членов их экипажа», — сказал Енин.
По его словам, Киев будет требовать моральной и материальной компенсации. RNS
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