Пандемия, скорее всего, изменила мир навсегда - Медведев

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно и потребует изменить модель человеческого поведения.

"Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда", - сказал он на конференции Startup Village LiveStream. "Всем государствам и всем компаниям придется предпринять еще огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения", - считает Медведев.