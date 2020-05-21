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Пандемия, скорее всего, изменила мир навсегда - Медведев

13:20 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно и потребует изменить модель человеческого поведения.

"Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда", - сказал он на конференции Startup Village LiveStream. "Всем государствам и всем компаниям придется предпринять еще огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения", - считает Медведев.

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