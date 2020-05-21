Госдума удваивает размер минимального пособия по уходу за первым ребенком

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3 375 руб. до 6 752 руб. Соответствующую поправку поддержала Госдума в четверг в ходе второго чтения правительственного законопроекта о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавируса.

Поправка была внесена группой парламентариев от "Единой России" во главе с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. Вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком предложил 11 мая президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке, добавил глава государства.

Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.