За последний месяц коронавирусом в РФ заразились около 9,5 тыс медработников - AP
14:00 21.05.2020 Источник: Эхо Москвы
За последний месяц коронавирусом в России заразились около 9,5 тысяч медицинских работников, утверждает агентство Associated Press. Ранее сообщалось, что смертность среди российских врачей во много раз превышает показатели других стран.
В условиях нехватки средств защиты заболеваемость коронавирусом среди медиков растет: только за последний месяц заразились как минимум 9479 работников больниц в более чем 70 российских регионах. Об этом пишет агентство AP, которое объединило данные официальных отчетов и сообщения СМИ. По его данным, больше 70 медработников умерли, хотя сами врачи полагают, что эта цифра гораздо больше: в проекте «Список памяти», куда сами медики добавляют информацию об умерших коллегах, сейчас насчитывается 255 имен.
На этой неделе интернет-издание «Медиазона» выпустило расследование на основе этих данных: журналистам удалось подтвердить смерть 186 врачей. По их подсчетам, российские медики умирают в 18 раз чаще своих коллег из первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса. Такая ситуация может быть связана с заниженной статистикой жертв заболевания в целом, а также с недостатком средств индивидуальной защиты для врачей.
По официальным данным, от коронавируса в России умерли больше 3 тысяч человек. При этом власти многих регионов не раскрывают данные о количестве погибших врачей. Эхо Москвы
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