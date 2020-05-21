За последний месяц коронавирусом в РФ заразились около 9,5 тыс медработников - AP

14:00 Источник: Эхо Москвы

За последний месяц коронавирусом в России заразились около 9,5 тысяч медицинских работников, утверждает агентство Associated Press. Ранее сообщалось, что смертность среди российских врачей во много раз превышает показатели других стран.

В условиях нехватки средств защиты заболеваемость коронавирусом среди медиков растет: только за последний месяц заразились как минимум 9479 работников больниц в более чем 70 российских регионах. Об этом пишет агентство AP, которое объединило данные официальных отчетов и сообщения СМИ. По его данным, больше 70 медработников умерли, хотя сами врачи полагают, что эта цифра гораздо больше: в проекте «Список памяти», куда сами медики добавляют информацию об умерших коллегах, сейчас насчитывается 255 имен.

На этой неделе интернет-издание «Медиазона» выпустило расследование на основе этих данных: журналистам удалось подтвердить смерть 186 врачей. По их подсчетам, российские медики умирают в 18 раз чаще своих коллег из первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса. Такая ситуация может быть связана с заниженной статистикой жертв заболевания в целом, а также с недостатком средств индивидуальной защиты для врачей.

По официальным данным, от коронавируса в России умерли больше 3 тысяч человек. При этом власти многих регионов не раскрывают данные о количестве погибших врачей. Эхо Москвы