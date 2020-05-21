Песков остается в больнице, Навка выписалась
14:12 21.05.2020 Источник: Интерфакс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого выявлен коронавирус, начинает выздоравливать, но пока остается в больнице.
"Супруг идет на поправку, но пока остается в больнице", - сообщила "Интерфаксу" жена Пескова Татьяна Навка.
Она добавила, что ее из больницы, где они проходили лечение вместе с супругом, уже выписали. "Я выписана из больницы. Тесты отрицательные. Я здорова", - сказала известная фигуристка.
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