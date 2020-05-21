Песков остается в больнице, Навка выписалась

14:12 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого выявлен коронавирус, начинает выздоравливать, но пока остается в больнице.

"Супруг идет на поправку, но пока остается в больнице", - сообщила "Интерфаксу" жена Пескова Татьяна Навка.

Она добавила, что ее из больницы, где они проходили лечение вместе с супругом, уже выписали. "Я выписана из больницы. Тесты отрицательные. Я здорова", - сказала известная фигуристка.