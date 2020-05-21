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Госдума приняла закон о создании единой базы данных жителей РФ

14:32 21.05.2020 Источник: Интерфакс

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.

В федеральный регистр будут включаться базовые данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол (и в случае его изменения иной пол), реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ, иностранцах и иных лицах, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Закон вводит понятие "идентификатора" - "как некоего признака, указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе".

Закон предусматривает защиту отдельных категорий лиц - судей, свидетелей - путем действий уже внутри регистра уполномоченными сотрудниками.

Согласно положениям закона, федеральный ресурс о населении формируется и ведется ФНС России.

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