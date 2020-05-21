Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
14:43 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году должно начаться 29 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования.
"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня", - сказал глава государства.
По его словам, несмотря на все проблемы, ЕГЭ за прошедшие годы все-таки "стал эффективным механизмом объективной оценки знаний".
[обновлено 14:53]
Все выпускники школ в этом году в порядке исключения получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования.
"ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзамена", - сказал Путин, назвав это решение исключением, которое "носит временный характер".
Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня. Об этом заявил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания с участием президента.
"Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня", - сказал Кравцов.
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