Призыв в армию для выпускников школ этого года будет отложен
15:00 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Призыв в армию выпускников школ 2020 года будет отложен, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
На совещании по ситуации в сфере образования он выразил надежду, что учеба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации "начнется без больших потерь времени".
"Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", - сказал глава государства.
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