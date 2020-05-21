Призыв в армию для выпускников школ этого года будет отложен

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призыв в армию выпускников школ 2020 года будет отложен, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

На совещании по ситуации в сфере образования он выразил надежду, что учеба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации "начнется без больших потерь времени".

"Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", - сказал глава государства.