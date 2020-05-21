Путин поручил ускорить расширение приема на бюджетные места в вузы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 60% выпускников школ уже в этом году должны получить возможность поступать на бюджетные места в высших учебных заведениях. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования.

Он напомнил, что в послании Федеральному собранию предлагал с 2021 года увеличивать число бюджетных мест в вузах, в основном региональных, по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.

"Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях", - сказал Путин.