Путин поручил ускорить расширение приема на бюджетные места в вузы
15:12 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 60% выпускников школ уже в этом году должны получить возможность поступать на бюджетные места в высших учебных заведениях. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования.
Он напомнил, что в послании Федеральному собранию предлагал с 2021 года увеличивать число бюджетных мест в вузах, в основном региональных, по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.
"Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях", - сказал Путин.
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