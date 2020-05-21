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С начала пандемии около половины семей США лишились части доходов - исследование

16:00 21.05.2020 Источник: Интерфакс

Примерно половина взрослого населения США живет в домохозяйствах, утративших источники дохода за два месяца с тех пор, как пандемия коронавируса привела к остановке экономики в национальном масштабе, и более трети ожидают потери дохода в ближайшие четыре недели, сообщило Бюро переписи населения США.

Согласно предварительным результатам исследования, проводимого при поддержке ряда федеральных статистических учреждений, примерно 47,5% взрослых живут в домохозяйствах, которые с 13 марта лишились части доходов от трудовой деятельности, и еще 37% ожидают, что доходы их домохозяйств сократятся в ближайший месяц.

Среди наиболее пострадавших оказались американские штаты, экономика которых сильно зависит от туризма или нефтегазовой отрасли - в этих секторах произошел сильный спад в результате пандемии COVID-19.

В штате Гавайи, например, примерно шесть из десяти взрослых живут в домохозяйствах, лишившихся источников дохода. В Нью-Джерси этот показатель составляет почти 57%, а в Луизиане и Неваде - почти 56%.

Кроме того, финансовая ситуация хуже среди семей, относящихся к более молодому поколению, а также среди тех, у кого низкий уровень дохода или образования.

Опрос провело Бюро переписи населения США.

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