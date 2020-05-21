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НОВОСТИ

Россиянам, оставшимся во время пандемии за границей, грозит новый налог

16:12 21.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Россиянам, которые не могут вернуться из-за границы, а также иностранцам в России, грозит новый налог. Как пишет журнал Форбс, из-за длительного пребывания в одном государстве инстсранные граждане могут быть признаны там налоговыми резидентами.

Министерство финансов не планирует менять правила, — рассказали изданию представители банковской сферы.

В России для признания человека налоговым резидентом необходимо провести на территории страны 183 дня в течение года. Между тем, уже длительное время наша страна ограничила международное авиасообщение.  Эхо Москвы

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