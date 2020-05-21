В Ираке задержан предполагаемый глава "Исламского государства"

16:32 Источник: Эхо Москвы

Иракские спецслужбы задержали предполагаемого главаря запрещённого в РФ «Исламского государства». Как передает телеканал Al Sumaria, речь идет об Абдулле Кардаше, который считался одним из кандидатов на пост лидера террористической организации.

Еще в 2004 году он был задержан американскими войсками и помещен в тюрьму на юге Ирака, где и встретился с аль-Багдади — будущим руководителем ИГ.

Об убийстве аль-Багдади в октябре прошлого года сообщил американский президент Дональд Трамп. Эхо Москвы