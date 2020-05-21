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НОВОСТИ

Подмосковные медики узнают размер полагающихся выплат с помощью онлайн-калькулятора

16:45 21.05.2020

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Графика предоставлена Министерством здравоохранения
Московской области
На сайте uslugi.mosreg.ru создан новый сервис. Электронный инструмент позволяет подмосковным медикам точно определить сумму надбавок, предусмотренную в период пандемии, учитывая условия трудового договора, количество плановых и фактических смен.

Новый сервис, запущенный на региональном портале госуслуг, позволяет получить всю подробную информацию по президентской, федеральной, региональной стимулирующим выплатам. Здесь можно также получить онлайн-выписку по надбавкам. Для этого заявитель должен иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Чтобы ее получить, необходимо перейти на федеральный портал госуслуг по ссылке esia.gosuslugi.ru и осуществить регистрацию.

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