Подмосковные медики узнают размер полагающихся выплат с помощью онлайн-калькулятора

16:45

Графика предоставлена Министерством здравоохранения

Московской области

На сайте uslugi.mosreg.ru создан новый сервис . Электронный инструмент позволяет подмосковным медикам точно определить сумму надбавок, предусмотренную в период пандемии, учитывая условия трудового договора, количество плановых и фактических смен.

Новый сервис, запущенный на региональном портале госуслуг, позволяет получить всю подробную информацию по президентской, федеральной, региональной стимулирующим выплатам. Здесь можно также получить онлайн-выписку по надбавкам. Для этого заявитель должен иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Чтобы ее получить, необходимо перейти на федеральный портал госуслуг по ссылке esia.gosuslugi.ru и осуществить регистрацию.