Подмосковные медики узнают размер полагающихся выплат с помощью онлайн-калькулятора
16:45 21.05.2020
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Графика предоставлена Министерством здравоохранения
Московской области
Новый сервис, запущенный на региональном портале госуслуг, позволяет получить всю подробную информацию по президентской, федеральной, региональной стимулирующим выплатам. Здесь можно также получить онлайн-выписку по надбавкам. Для этого заявитель должен иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Чтобы ее получить, необходимо перейти на федеральный портал госуслуг по ссылке esia.gosuslugi.ru и осуществить регистрацию.
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