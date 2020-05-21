Путин внес в Думу поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования
17:00 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании, которые направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе в четверг.
Законопроект предлагает ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Согласно проекту, "воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями".
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