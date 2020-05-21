В Совфеде предложили ввести уголовное наказание для работодателей за "серые" зарплаты

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Совфеде предложили уголовное наказание для работодателей за «серые» зарплаты. С такой инициативой выступил глава бюджетного комитета Совета федерации Анатолий Артамонов.

Он убеждён, что работодателей, которые прибегают к подобным приёмам, необходимо наказывать вне зависимости от размера выплат. Сейчас уголовная ответственность предусмотрена, только если размеры серой зарплаты составляют более 100 тысяч рублей, уточняет РИА Новости.

В Совете федерации выступают за уголовное наказание и для тех, кто незаконно использует объекты интеллектуальной собственности. В их числе селекционные достижения, топология интегральных микросхем, секреты производства и другие пункты. Говорит Москва