В Совфеде предложили ввести уголовное наказание для работодателей за "серые" зарплаты
17:12 21.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Совфеде предложили уголовное наказание для работодателей за «серые» зарплаты. С такой инициативой выступил глава бюджетного комитета Совета федерации Анатолий Артамонов.
Он убеждён, что работодателей, которые прибегают к подобным приёмам, необходимо наказывать вне зависимости от размера выплат. Сейчас уголовная ответственность предусмотрена, только если размеры серой зарплаты составляют более 100 тысяч рублей, уточняет РИА Новости.
В Совете федерации выступают за уголовное наказание и для тех, кто незаконно использует объекты интеллектуальной собственности. В их числе селекционные достижения, топология интегральных микросхем, секреты производства и другие пункты. Говорит Москва
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