На поддержку автопрома выделят 25 млрд рублей

17:40 Источник: Эхо Москвы

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Пятая часть из них пойдет на закупку машин Скорой помощи, — сообщил премьер Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что кроме того, средства выделяются на льготное автокредитование и закупки отечественной автомобильной техники для госкомпаний. Эхо Москвы