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На поддержку автопрома выделят 25 млрд рублей

17:40 21.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Пятая часть из них пойдет на закупку машин Скорой помощи, — сообщил премьер Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что кроме того, средства выделяются на льготное автокредитование и закупки отечественной автомобильной техники для госкомпаний.  Эхо Москвы

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