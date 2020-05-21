На поддержку автопрома выделят 25 млрд рублей
17:40 21.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Пятая часть из них пойдет на закупку машин Скорой помощи, — сообщил премьер Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что кроме того, средства выделяются на льготное автокредитование и закупки отечественной автомобильной техники для госкомпаний. Эхо Москвы
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