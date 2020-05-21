Собянин: В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная
18:30 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Москвы Сергей Собянин считает нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса в столице позитивной. По его словам, выявляемость инфицированных в последние дни снизилась почти в два раза.
"В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная, мы видим, что при 50 тысячах ПЦР- тестов в сутки выявляемость <...> 2,5-3 тысячи. Это много, но уровень месячной давности - мы в пике выявляли около 6 тысяч. То есть выявляемость упала в два раза", - сказал Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".
"Очень важно, что в наши больницы поступает тяжелобольных все меньше и меньше, чем количество выписываемых из больницы. Их сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы", - сказал мэр Москвы.
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