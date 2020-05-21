0
0
69
НОВОСТИ

Собянин: В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная

18:30 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин считает нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса в столице позитивной. По его словам, выявляемость инфицированных в последние дни снизилась почти в два раза.

"В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная, мы видим, что при 50 тысячах ПЦР- тестов в сутки выявляемость <...> 2,5-3 тысячи. Это много, но уровень месячной давности - мы в пике выявляли около 6 тысяч. То есть выявляемость упала в два раза", - сказал Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Очень важно, что в наши больницы поступает тяжелобольных все меньше и меньше, чем количество выписываемых из больницы. Их сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницы", - сказал мэр Москвы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:55 21.05.2020
США и Россия недавно начали диалог о новом раунде переговоров по контролю над ядерным оружием - СМИ
0
51
18:15 21.05.2020
На борт самолетов в РФ пассажиров будут пока пускать только в масках и перчатках
0
112
17:40 21.05.2020
На поддержку автопрома выделят 25 млрд рублей
0
159
17:12 21.05.2020
В Совфеде предложили ввести уголовное наказание для работодателей за "серые" зарплаты
0
198
17:00 21.05.2020
Путин внес в Думу поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования
0
213
16:45 21.05.2020
Подмосковные медики узнают размер полагающихся выплат с помощью онлайн-калькулятора
0
201
16:32 21.05.2020
В Ираке задержан предполагаемый глава "Исламского государства"
0
198
16:12 21.05.2020
Россиянам, оставшимся во время пандемии за границей, грозит новый налог
0
296
16:00 21.05.2020
С начала пандемии около половины семей США лишились части доходов - исследование
0
239
15:32 21.05.2020
В Казахстане существенно упростили закон о митингах
0
246

Возврат к списку