На борт самолетов в РФ пассажиров будут пока пускать только в масках и перчатках

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация и Роспотребнадзора сформировали финальные методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические ограничения в самолетах и аэропортах. Снимать их предполагается в три этапа, следует из сообщения Росавиации.

"Федеральным агентством воздушного транспорта в целях восстановления мобильности населения РФ с использованием воздушного транспорта и поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений разработаны методические указания, - отмечается в сообщении Росавиации. - Учитывая рекомендации Роспотребнадзора, предлагается трехэтапный план снятия ограничений, введенных в связи с изменяющейся ситуацией с коронавирусной инфекцией, с разделением требований к пассажирам и экипажу".

На первом этапе предполагается, что пассажиров будут пускать на борт только в защитных масках и перчатках, снимать их во время полета будет запрещено. "На рейсах более трех часов производится плановая замена масок путем раздачи и сбором использованных защитных масок бортпроводниками. Использованные маски собираются в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации", - уточняется в материалах Росавиации.