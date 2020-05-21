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США и Россия недавно начали диалог о новом раунде переговоров по контролю над ядерным оружием - СМИ

18:55 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотят выработать с Россией "новое поколение" мер по контролю над ядерными вооружениями. Об этом заявил в четверг журналистам представитель американской администрации, высказывания которого приводит агентство Рейтер.

По словам чиновника, Москва и Вашингтон недавно начали диалог о новом раунде переговоров по этой теме. "Задача состоит в том, чтобы получить [переговорные] команды для разработки нового поколения мер контроля над ядерными вооружениями. США привержены контролю над вооружениями, как и европейской безопасности, - сказал он. - Мы намерены в будущем установить значимые ограничения по ядерным вооружениям".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил 19 мая, что РФ и США планируют провести видеоконференцию по вопросам стратегической стабильности. По словам главы российского дипведомства, ранее он с госсекретарем США Майклом Помпео договорился установить контакты между спецпредставителем американского президента по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Рябков и Биллингсли провели 8 мая предварительный разговор.

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