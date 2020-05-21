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НОВОСТИ

С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска

19:46 21.05.2020

Пропускная система в Москве в ближайшие дни несколько изменится - с 27 мая в мегаполисе будут действовать только московские цифровые пропуска. По словам мэра Сергея Собянина оформить их жители других регионов могут уже сегодня. «В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 г. для передвижения по городу Москве будут действительны ТОЛЬКО московские цифровые пропуска», - сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

По его данным, сейчас ситуация в городе несколько улучшилась и появилась надежда, что пандемия начнет затихать. Для того, чтобы сохранить эту благоприятную тенденцию и вернуться к нормальной жизни необходимо прислушиваться к рекомендацией медиков. «Мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований», - считает градоначальник.

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