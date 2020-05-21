Трамп планирует провести встречу G7 прямо в Белом доме
20:20 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит Группы семи (G7) в очном формате с большой долей вероятности состоится в Белом доме. Об этом в четверг заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Похоже, что [саммит] G7 может состояться, - сказал он. - Вероятно, он пройдет в округе Колумбия, в Белом доме".
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