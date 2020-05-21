0
0
59
НОВОСТИ

Трамп планирует провести встречу G7 прямо в Белом доме

20:20 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит Группы семи (G7) в очном формате с большой долей вероятности состоится в Белом доме. Об этом в четверг заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Похоже, что [саммит] G7 может состояться, - сказал он. - Вероятно, он пройдет в округе Колумбия, в Белом доме".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 21.05.2020
Президент США считает, что есть хороший шанс на новый договор по ДОН
0
0
19:46 21.05.2020
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
0
121
18:55 21.05.2020
США и Россия недавно начали диалог о новом раунде переговоров по контролю над ядерным оружием - СМИ
0
196
18:30 21.05.2020
Собянин: В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная
0
213
18:15 21.05.2020
На борт самолетов в РФ пассажиров будут пока пускать только в масках и перчатках
0
215
17:40 21.05.2020
На поддержку автопрома выделят 25 млрд рублей
0
221
17:12 21.05.2020
В Совфеде предложили ввести уголовное наказание для работодателей за "серые" зарплаты
0
263
17:00 21.05.2020
Путин внес в Думу поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования
0
275
16:45 21.05.2020
Подмосковные медики узнают размер полагающихся выплат с помощью онлайн-калькулятора
0
263
16:32 21.05.2020
В Ираке задержан предполагаемый глава "Исламского государства"
0
262

Возврат к списку