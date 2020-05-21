Президент США считает, что есть хороший шанс на новый договор по ДОН
20:45 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН) заявил о хорошем шансе достичь нового соглашения.
"Мы с Россией развили очень хорошие отношения. Как вы знаете, мы работали вместе над проблемой [уровней добычи] нефти. Я думаю, у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась договора [по открытому небу], - сказал Трамп в четверг журналистам на лужайке Белого дома перед отлетом в Детройт. - Поскольку они не соблюдали, мы выходим [из договора]. В то же время это очень хороший шанс заключить новую договоренность или вернуть соглашение".
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