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НОВОСТИ

Опубликовано видео тренировки боевиков ПНС под руководством турецких военных

21:31 21.05.2020

Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари провел пресс-конференцию с журналистами, в ходе которой предоставил неоспоримые доказательства того, что Турция вмешивается в ливийский конфликт, поставляя боевикам ПНС подкрепление в виде военной техники и живой силы.

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В частности, в распоряжении ЛНА попали кадры с системы видеофиксации с турецкого Kirpi. Бронемашину доставили из турецкого порта «Измир» прямиком в «Триполи», и весь этот путь запечатлен на видео.

Также представителям ЛНА удалось добыть видеозапись, на которой боевики террористического правительства ПНС тренируются в порту Триполи под контролем турецких инструкторов. Данный факт тоже нарушает международные договоренности по мирному урегулированию ливийского конфликта.

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Мисмари подчеркнул, что на территории Ливии сейчас находятся 1500 турецких военных, и еще 2500 готовятся к отправке. А число сирийских наемников, переброшенных Анкарой на подмогу силам ПНС, уже давно перевалило за 17 000. Кадры с их транспортировкой в распоряжении ЛНА также имеются.

С помощью «грязных приемов» Анкара пытается добиться от ЕС ослабления контроля над Средиземным морем. Это облегчило бы переброску военной техники и боевиков в Ливию в обход эмбарго ООН.

Эрдоган преследует в регионе свои интересы. Он уже договорился с главой ПНС Файезом Сарраджем о перераспределении морских границ в Средиземном море, нарушив тем самым права сразу нескольких государств. Поэтому он и саботирует международные инициативы по мирному урегулированию ситуации в Ливии.

«Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения», - подчеркнул Мисмари, напомнив также, что утром 21 мая боевики ПНС обстреляли город Аль-Асабия.

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