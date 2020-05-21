0
0
0
НОВОСТИ

У России тоже есть претензии к США по выполнению Договора по открытому небу - МИД РФ

22:04 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет ряд конкретных и давно сформулированных претензий к США по исполнению Договора по открытому небу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления американской стороны о наличии претензий к России по исполнению договора.

"Обращу ваше внимание: как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договоренности. И мы сегодня, мы сейчас вот в эти минуты еще раз напомним, что это за претензии, что это за проблемные вопросы. Но мы [их] подробно описывали, в частности, в феврале мы сделали целую публичную подборку на наших ресурсах <...> всех тех претензий, которые у нас есть. Это отнюдь не все претензии, но наиболее явные и очевидные", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:31 21.05.2020
Опубликовано видео тренировки боевиков ПНС под руководством турецких военных
0
92
20:45 21.05.2020
Президент США считает, что есть хороший шанс на новый договор по ДОН
0
142
20:20 21.05.2020
Трамп планирует провести встречу G7 прямо в Белом доме
0
167
19:46 21.05.2020
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
0
223
18:55 21.05.2020
США и Россия недавно начали диалог о новом раунде переговоров по контролю над ядерным оружием - СМИ
0
273
18:30 21.05.2020
Собянин: В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная
0
274
18:15 21.05.2020
На борт самолетов в РФ пассажиров будут пока пускать только в масках и перчатках
0
277
17:40 21.05.2020
На поддержку автопрома выделят 25 млрд рублей
0
273
17:12 21.05.2020
В Совфеде предложили ввести уголовное наказание для работодателей за "серые" зарплаты
0
321
17:00 21.05.2020
Путин внес в Думу поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования
0
331

Возврат к списку