У России тоже есть претензии к США по выполнению Договора по открытому небу - МИД РФ
22:04 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет ряд конкретных и давно сформулированных претензий к США по исполнению Договора по открытому небу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления американской стороны о наличии претензий к России по исполнению договора.
"Обращу ваше внимание: как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договоренности. И мы сегодня, мы сейчас вот в эти минуты еще раз напомним, что это за претензии, что это за проблемные вопросы. Но мы [их] подробно описывали, в частности, в феврале мы сделали целую публичную подборку на наших ресурсах <...> всех тех претензий, которые у нас есть. Это отнюдь не все претензии, но наиболее явные и очевидные", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".
НОВОСТИ
- 21:31 21.05.2020
- Опубликовано видео тренировки боевиков ПНС под руководством турецких военных
- 20:45 21.05.2020
- Президент США считает, что есть хороший шанс на новый договор по ДОН
- 20:20 21.05.2020
- Трамп планирует провести встречу G7 прямо в Белом доме
- 19:46 21.05.2020
- С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
- 18:55 21.05.2020
- США и Россия недавно начали диалог о новом раунде переговоров по контролю над ядерным оружием - СМИ
- 18:30 21.05.2020
- Собянин: В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная
- 18:15 21.05.2020
- На борт самолетов в РФ пассажиров будут пока пускать только в масках и перчатках
- 17:40 21.05.2020
- На поддержку автопрома выделят 25 млрд рублей
- 17:12 21.05.2020
- В Совфеде предложили ввести уголовное наказание для работодателей за "серые" зарплаты
- 17:00 21.05.2020
- Путин внес в Думу поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать