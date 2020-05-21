В Конгресс США внесен законопроект, по которому президенту запрещено самостоятельно выходить из международных договоров
22:29 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта (оба демократы) внесли законопроект, запрещающий президенту страны выходить из международных договоров без разрешения Конгресса США. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении законодателей.
"Сенатор Марки и конгрессмен Панетта представили проект Закона о предотвращении подрывающих безопасность действий без одобрения [Конгресса] (Preventing Actions Undermining Security without Endorsement Act), который не позволит президенту США выходить из международных договоров без одобрения Конгресса", - отмечается в тексте.
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