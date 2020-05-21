0
0
71
НОВОСТИ

По мнению Госдепа США, действия РФ "подорвали центральную функцию" ДОН

23:00 21.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия России "подорвали центральную функцию" Договора по открытому небу (ДОН) по укреплению доверия, а также привели к угрозе национальной безопасности США, утверждает американский госсекретарь Майкл Помпео в распространенном в четверг письменном заявлении.

"По своей сути договор призван обеспечить всем подписавшим его сторонам более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества, независимо от их [территориальных] размеров. Однако реализация и нарушение Россией ДОН подорвали эту центральную функцию договора по укреплению доверия и, по сути, способствовали росту недоверия и угрозы нашей национальной безопасности, сделав дальнейшее участие США неприемлемым", - полагает шеф американской дипломатии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

23:30 21.05.2020
Британия понимает опасения США, но остается приверженной Договору по открытому небу
0
53
22:40 21.05.2020
НАТО собирается 22 мая на экстренное заседание по поводу выхода США из ДОН
0
135
22:29 21.05.2020
В Конгресс США внесен законопроект, по которому президенту запрещено самостоятельно выходить из международных договоров
0
139
22:04 21.05.2020
У России тоже есть претензии к США по выполнению Договора по открытому небу - МИД РФ
0
158
21:31 21.05.2020
Опубликовано видео тренировки боевиков ПНС под руководством турецких военных
0
199
20:45 21.05.2020
Президент США считает, что есть хороший шанс на новый договор по ДОН
0
219
20:20 21.05.2020
Трамп планирует провести встречу G7 прямо в Белом доме
0
235
19:46 21.05.2020
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
0
293
18:55 21.05.2020
США и Россия недавно начали диалог о новом раунде переговоров по контролю над ядерным оружием - СМИ
0
334
18:30 21.05.2020
Собянин: В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная
0
331

Возврат к списку