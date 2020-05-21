По мнению Госдепа США, действия РФ "подорвали центральную функцию" ДОН

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия России "подорвали центральную функцию" Договора по открытому небу (ДОН) по укреплению доверия, а также привели к угрозе национальной безопасности США, утверждает американский госсекретарь Майкл Помпео в распространенном в четверг письменном заявлении.

"По своей сути договор призван обеспечить всем подписавшим его сторонам более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества, независимо от их [территориальных] размеров. Однако реализация и нарушение Россией ДОН подорвали эту центральную функцию договора по укреплению доверия и, по сути, способствовали росту недоверия и угрозы нашей национальной безопасности, сделав дальнейшее участие США неприемлемым", - полагает шеф американской дипломатии.