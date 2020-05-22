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МЭР предполагает снижение реальных доходов населения на 3,8% по итогам 2020 года

08:30 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 г. сократятся на 3,8%, после чего начнут расти на 2,8% в 2021 г., на 2% в 2022 г. и на 2,6% в 2023 г., говорится в обновленном прогнозе социально- экономического развития России на 2020 год и период 2021-2023 годов, подготовленный Минэкономразвития.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%. "Все это в совокупности помогло сдержать падение реальных располагаемых доходов населения, наша оценка - во втором квартале они снизятся на 6%. Если бы мы этих мер не приняли, падение было бы 7,5%", - сказал Решетников журналистам.

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